António Vitorino confiante na reeleição para a Organização das Migrações

António Vitorino mostra-se positivo quanto ao resultado da eleição que vai escolher o novo diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Há cinco anos no cargo, apresentou a recandidatura no final de 2022, pouco depois de os EUA terem avançado com o nome de Amy Pope para a corrida. Agora, a um mês da escolha, um jornal suíço dá conta de algum mal-estar entre diplomatas europeus, que consideram que os EUA estão a comprar um conflito.

“Estou confiante na eleição”, diz Vitorino ao Expresso. Confrontado com a notícia do jornal “The Geneva Observer”, o diretor-geral da OIM recusa prestar mais declarações.