Israel bombardeou Gaza e o Líbano. Está iminente uma nova guerra? Seis perguntas e respostas para compreender

1 Que indícios fazem recear um conflito?

Há exatamente uma semana, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea de Israel, general Herzi Halevi — que reside num colonato judaico no território palestiniano da Cisjordânia e está no cargo há três meses —, ordenou uma mobilização de reservistas. Não foi divulgado o número de operacionais abrangidos, mas, segundo a imprensa local, a convocatória afeta, entre outros, pilotos de caças e operadores de drones. A decisão foi anunciada um dia depois de Israel ter bombardeado o sul do Líbano e o território palestiniano da Faixa de Gaza.

2 Que alvos bombardeou Israel?

Posições do Hamas, grupo islamita que controla Gaza e cujo líder político, Ismail Haniyeh, estava de visita ao Líbano. Para Israel, os bombardeamentos foram uma retaliação pelo disparo de 34 foguetes a partir do Líbano contra território israelita, o maior ataque lançado dali desde os 34 dias de guerra entre Israel e o Hezbollah, no verão de 2006. No Líbano, o líder do Hamas reuniu-se precisamente com Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah — partido e milícia xiita, aliado do Irão —, para avaliar a “prontidão do eixo de resistência” face à escalada.