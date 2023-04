Emmanuel Macron cerca as liberdades para conter protestos

Emmanuel Macron acabou de regressar a Paris de uma visita à China, mas nem do outro lado do globo escapou à crise política que decorre há mais de três meses em França devido ao aumento da idade da reforma. Surgiram rumores de desentendimento entre o Presidente e a primeira-ministra quando Élisabeth Borne apelou a um “período de convalescença”. Foi contrariada pela equipa do chefe de Estado, que insiste na “legitimidade” da reforma e rejeita qualquer “crise democrática”. Esta sexta-feira o Conselho Constitucional deve pronunciar-se sobre o assunto.

Sindicatos, associações e manifestantes contam outra história. Desde que o Governo recorreu ao artigo 49.3 da Constituição para aumentar a idade da reforma sem votação parlamentar, os confrontos intensificaram-se. Organizações internacionais cedo alertaram para o uso excessivo da força para conter as manifestações.