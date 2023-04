Seis pessoas morrem em avalancha nos Alpes franceses

Seis pessoas morreram, incluindo dois guias, após uma avalancha que aconteceu no domingo num glaciar no maciço de Mont Blanc, nos Alpes franceses, segundo um novo balanço realizado hoje pelas autoridades franceses.

As autoridades tinham indicado que cinco pessoas tinham morrido na avalancha, que ocorreu na manhã de domingo no glaciar Armancette, localizado no maciço do Mont-Blanc, próximo da cidade de Contamines-Montjoie, na região de Alta Saboia, nos Alpes franceses.

"Acabámos de encontrar a sexta vítima", declarou hoje à agência de notícias AFP a procuradora regional, Karline Bouisset.

De acordo com a procuradora regional, o corpo é de um homem e provavelmente será o marido da mulher de 39 anos que foi encontrada morta no final do dia de domingo pelas equipas de socorro.

O casal morava nos subúrbios de Lyon, de acordo com a mesma fonte.

No domingo, os serviços de emergência encontraram no total cinco mortos, resgataram um ferido ligeiro e outras oito pessoas saíram ilesas do desastre.

A avalancha surpreendeu "três grupos de esquiadores", cada um "supervisionado por um ou dois guias de montanha", de acordo com o ministério público local.

Entre os mortos estão dois guias da companhia St-Gervais (Alta Saboia), nascidos em 1974 e 1984, anunciou num comunicado o Sindicato Nacional dos Guias de Montanha. Não há mais informações sobre as demais vítimas.

As condições do tempo eram boas no domingo de Páscoa, explicou à agência de notícias AFP o autarca de Contamines-Montjoie, François Barbier.

A Météo-France, o instituto de meteorologia de França, não emitiu avisos de avalanchas para a região.

Neste mesmo glaciar, dois irmãos, montanhistas experientes na casa dos 20 anos, morreram em 25 de dezembro de 2014.

Segundo o autarca, uma avalancha maior ocorreu no mesmo local em dezembro de 2021, "descendo para a vila", mas sem provocar vítimas.