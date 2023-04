Pelo menos cinco mortos e seis feridos em ataque a tiro em Louisville

O Departamento da Polícia Metropolitana de Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, avança que um ataque a tiro na cidade provocou cinco mortes e seis feridos (entre os quais um polícia). O atacante disparou no primeiro piso da sala de conferências de um banco por volta das 8h30 da manhã (hora local) desta segunda-feira.

As vítimas foram transportadas para o hospital universitário de Louisville. O agente da polícia foi alvejado na cabeça.

Na rede social Twitter, as forças policiais escreveram que o autor dos disparos “foi neutralizado”, anunciando, mais tarde que o atirador fazia parte das cinco vítimas mortais.