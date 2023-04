China condena dois defensores dos direitos humanos a 12 e 14 anos de prisão

Dois defensores dos direitos humanos foram condenados a 14 e 12 anos de cadeia na China. Os visados são, respetivamente, os advogados e ativistas chineses Xu Zhiyong e Ding Jiaxi, sentenciados por “subversão do poder do Estado”.

A informação chegou esta segunda-feira de uma organização de defesa dos direitos humanos. Ding e Xu faziam parte do movimento Novos Cidadãos, rede de ativistas fundada em 2012, em prol da transparência governamental e contra a corrupção no país asiático.

Xu foi condenado a 14 anos pelo Tribunal Popular do Condado de Linshu, na província de Shandong. Ding foi condenado a 12 anos pelo mesmo tribunal, informou o jornal “South China Morning Post”, de Hong Kong. Segundo o Observatório dos Direitos Humanos, os julgamentos foram “à porta fechada e repletos de problemas processuais e alegações de maus-tratos”.

Os dois juristas participaram numa reunião na cidade de Xiamen, no sueste do país, em dezembro de 2019, para discutir a situação da sociedade civil na China. Muitos participantes foram detidos ou investigados pelas autoridades, segundo a Amnistia Internacional.

No início de fevereiro de 2020, Xu criticou, numa carta, a forma como o Presidente Xi Jinping lidou com o surto original da covid-19 e com os protestos antigovernamentais em Hong Kong no ano anterior. Nesse mês, Xu foi preso sob “estado de vigilância num local designado” até janeiro de 2022, período durante o qual foi submetido a maus-tratos, incluindo longas sessões de interrogatório.

O ativista foi mantido numa chamada “cadeira de tigre”, cadeira de aço com ferros e algemas nas pernas que prendem o corpo em posições dolorosas, segundo a Amnistia Internacional. O mesmo aconteceu com Ding, preso em dezembro de 2019 e mantido incomunicável mais de um ano, durante o qual disse ter sofrido maus-tratos semelhantes, segundo a mesma organização.

Pouco depois de as autoridades concluírem as suas investigações, em janeiro de 2021, Ding e Xu foram acusados do crime de “subversão contra o poder do Estado”. Ambos passaram três a quatro anos na prisão, na última década, por crimes relacionados com a perturbação da ordem pública.

“O Governo chinês usa sistematicamente acusações de segurança nacional com disposições muito imprecisas, como ‘subverter o poder do Estado’, para processar injustamente advogados, intelectuais, jornalistas e ativistas que defendem os direitos humanos”, denunciou então a Amnistia Internacional.