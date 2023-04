China adverte que independência de Taiwan e paz são incompatíveis

O Governo chinês reafirmou, esta segunda-feira, a incompatibilidade entre “a independência de Taiwan e a paz e estabilidade” na região. O Exército chinês prossegue com manobras militares em torno da ilha.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, disse que a questão de Taiwan é “um assunto puramente interno da China” e que a “maior ameaça à paz em Taiwan” são “atividades separatistas e o conluio com forças estrangeiras”.

Wang espera que a comunidade internacional “entenda a essência da questão de Taiwan”, “respeite firmemente o princípio ‘Uma só China’” e “se oponha a qualquer tipo de atividade separatista” na ilha. O porta-voz reiterou o que exército chinês dissera no sábado: “As manobras são um sério aviso para as forças separatistas taiwanesas e são necessárias para proteger a soberania nacional e a integridade territorial”.

O exército chinês enviou dezenas de caças e navios de guerra para perto de Taiwan, nos últimos dias, após o encontro entre a Presidente da ilha, Tsai Ing-wen, e o speaker da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia.

A China infomrou que mobilizou caças com “munição real” e o porta-aviões Shandong para “ataques simulados” a alvos importantes de Taiwan. O Ministério da Defesa da ilha condenou tais manobras, descrevendo-as como “ato irracional que põe em risco a segurança e a estabilidade regional”.

No final da II Guerra Mundial, Taiwan integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. Após a derrota contra o Partido Comunista na guerra civil chinesa, em 1949, os nacionalistas refugiaram-se na ilha, que mantém como nome oficial República da China, em contraposição com a República Popular da China. Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.