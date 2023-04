Os protestos de hoje seguiram-se a três meses de manifestações massivas contra a reforma judicial promovida pelo Governo de Benjamin Netanyahu que pretende conferir mais poder ao executivo em detrimento da justiça, cuja independência estaria profundamente prejudicada. Segundo os organizadores, os protestos juntaram esta noite cerca de 258 mil pessoas nas ruas de Telavive.

Embora Netanyahu tenha anunciado, recentemente, o adiamento dos processos legislativos para promover uma reforma acordada com a oposição nos próximos meses, os manifestantes mostraram a sua desconfiança quanto às reais intenções do primeiro-ministro e continuam a protestar semana após semana.Estes protestos tiveram lugar um dia depois de ter ocorrido um atentado no centro de Telavive que provocou a morte de, pelo menos uma pessoa, e ferimentos em cinco.

Também na sexta-feira duas mulheres foram mortas na sequência de outro ataque palestiniano na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.

A violência aumentou nos últimos dias depois de as forças israelitas terem invadido a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, durante o Ramadão, provocando uma indignação generalizada.