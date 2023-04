Berlusconi iniciou quimioterapia para tratar leucemia, segundo órgãos de informação italianos

Silvio Berlusconi, hospitalizado desde quarta-feira, iniciou quimioterapia para tratar uma forma de leucemia, noticiou esta quinta-feira a ANSA. O ex-primeiro-ministro italiano, de 86 anos, terá tido o primeiro tratamento após ter sido internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital San Raffaele, em Milão, disse a agência noticiosa italiana, citando “fontes qualificadas” que não identifica.

O jornal italiano “Corriere della Sera” também noticiou que Berlusconi “iniciou quimioterapia para combater a leucemia”. Segundo fontes médicas citadas pela RAI, o antigo goverante “tem problemas de sangue que são motivo de preocupação”.

Quarta-feira, a comunicação social italiana informou que Berlusconi, líder do partido Força Itália (direita), estava a receber tratamento para problemas cardiovasculares e para repor o nível de oxigénio no sangue. Nos últimos anos, sofreu problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas e covid-19, que motivou a sua hospitalização em estado crítico, com pneumonia.

O Força Italia anunciou que Berlusconi falou ao telefone, esta quinta-feira de manhã, com o coordenador nacional do partido, Antonio Tajani, o líder parlamentar, Paolo Barelli, e outros dirigentes. Tajani, ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, disse que Berlusconi passou a noite “calmo e estável”.

Barelli adiantou que o ex-primeiro-ministro sofre de uma infeção “que já tinha”, e que foi hospitalizado para testes. O líder parlamentar preferiu “não entrar em pormenores específicos” quando questionado sobre se Berlusconi sofria de leucemia. “Nas próximas horas seremos informados do seu progresso”, afirmou, segundo a agência espanhola EFE.

De volta à ribalta política

Apesar da idade e de processos judiciais que tem enfrentado, Berlusconi continua popular em Itália. Nas últimas eleições, a 25 de setembro de 2022, pôde regressar ao cargo de senador e o seu partido integra o atual Governo de coligação chefiado por Giorgia Meloni, do Irmãos de Itália (direita radical).

Fontes citadas pela imprensa italiana referiram pressão sobre o sistema cardiovascular e os pulmões de Berlusconi, possivelmente relacionados com problemas na medula espinal. Berlusconi tem um pacemaker implantado desde 2006. Em 2020 foi internado com covid-19 e pneumonia bilateral no San Raffele, tendo recebido alta dias depois.

Na semana passada, esteve no mesmo hospital para fazer exames. À saída, agradeceu a “todos quantos quiseram enviar um pensamento ou sinal de afeto por estes dias”.