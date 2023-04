Silvio Berlusconi internado nos cuidados intensivos de hospital de Milão

O antigo primeiro-ministro italiano e líder do Forza Italia, Silvio Berlusconi, está internado nos cuidados intensivos do Hospital San Raffaele, em Milão, devido a problemas pulmonares e cardiovasculares, avança o jornal italiano “Corriere della Sera”.

Berlusconi, de 86 anos, terá chegado ao hospital com dificuldades respiratórias. Na semana passada esteve internado no mesmo estabelecimento para fazer exames médicos, de acordo com o diário italiano.

Quando saiu do hospital, no dia 31 de março, acenou a partir do banco de trás do carro para os jornalistas e curiosos que ali se encontravam. Nas redes sociais, agradeceu o apoio e acrescentou estar de regresso ao trabalho.