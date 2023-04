Ala dura do Partido Republicano usa redes sociais para defender Donald Trump

A ala dura do Partido Republicano dos Estados Unidos recorreu terça-feira às redes sociais para defender o ex-Presidente Donald Trump, alegando que as acusações que este enfrenta são algo "horrível" e resultado de uma "caça às bruxas".

"Rezem pelo Presidente Trump. Rezem pelo nosso país. Isto é horrível", escreveu no Twitter a congressista Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, que se deslocou a Nova Iorque, onde Trump compareceu esta terça-feira em tribunal, para liderar um protesto a seu favor.

A congressista comparou o ex-Presidente com grandes figuras históricas, como o líder sul-africano Nelson Mandela ou Jesus Cristo. Noutras publicações considerou as acusações a Trump “falsas” e direcionou as atenções para alegados casos que envolvem a família Biden e Hilary Clinton.