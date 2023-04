Pelo menos três mortos em vários tiroteiros no sul de França

Pelo menos três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas, três das quais com gravidade, na sequência de três tiroteios em Marselha na noite de domingo. Segundo o Le Parisien, as autoridades acreditam que os incidentes estão relacionados com o tráfico de droga.

O primeiro tiroteio ocorreu na zona de Castellas, onde duas pessoas foram mortas a tiro. Seis outras ficaram feridas, uma delas em estado crítico, noticia o Le Monde.

Pouco depois, foi registado um segundo tiroteio do outro lado da autoestrada A7, no bairro de Les Aygalades, no norte da cidade. Seis pessoas ficaram feridas, uma em estado crítico. Dois homens foram transportados para o hospital com ferimentos de bala.

Um terceiro tiroteio, na zona de La Joliette no bairro 2e Arrondissement, ocorreu pela uma da manhã. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade.

De acordo com o Le Parisien, as vítimas são todas homens na casa dos 20 anos.

Outro incidente semelhante registou-se no sábado, ferindo um total de quatro pessoas.

De acordo com a AFP, os tiroteios deste fim de semana sobem para 13 o número de pessoas mortas a tiro desde o início do ano em Marselha. O primeiro tiroteio aconteceu logo no primeiro dia do ano. A primeira morte foi registada a 20 de janeiro.

A maioria dos incidentes estão relacionados com o tráfico de estupefacientes. A agência aponta ainda que a cidade, a segunda cidade mais populosa de França, está a ser fortemente afetada pela pobreza, desemprego e droga.

Esta onda violência acontece depois de 2022 já ter sido um ano particularmente violento na região de Bouches-du-Rhône, no sul de França. Segundo o ministério público, pelo menos 32 pessoas morreram na sequência de violência ligada aos gangues de crime organizado, 28 das quais em Marselha. Apenas uma morte não foi diretamente “relacionada com o tráfico de droga”.

[notícia atualizada às 9h29]