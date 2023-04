Jakov Milatović é o novo Presidente do Montenegro, após derrotar adversário experiente

Antigo ministro da Economia do Montenegro, Jakov Milatović vai ser o próximo chefe de Estado do país balcânico, após ter obtido 59% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais, domingo. Venceu Milo Dukanovic, Presidente desde 2018, que ocupou o cargo anteriormente entre 1998 e 2003. Este foi várias vezes primeiro-ministro e ministro da Defesa.

Europeísta com 36 anos de idade, Milatovic estudou no seu país, em Viena e em Oxford. Conhecidos os resultados, celebrou. “Esta é a noite por que esperamos há mais de 30 anos. Desejo-vos uma vitória feliz”, afirmou perante apoiantes do seu movimento Europa Agora (centro-direita). “Nos próximos cinco anos levaremos o Montenegro para a União Europeia.” A questão é consensual, já que foi Dukanovic quem lançou o pedido de adesão 2008.

O vencedor, pai de três filhos, tomará posse a 21 de maio. Os partidários celebraram nas ruas da capital Podgorica, esperando que o triunfo dê força ao partido que Milatovic encabeça para as legislativas de junho, estreia deste movimento fundado há dez meses. Na ex-república jugoslava o cargo presidencial, cujo mandato é de cinco anos, não tem poder executivo.

Dukanovic, de 61 anos ocupa cargos de poder há mais de três décadas, à frente do Partido Democrático dos Socialistas. Somou 41% dos votos, depois de ter sido o mais votado na primeira volta, com 35%, contra 29% de Milatovic. Havia outros cinco candidatos.

Derrotado tem créditos em carteira

“O Montenegro fez a sua escolha. Respeito essa escolha e felicito Jakov Milatovic”, disse Djukanovic. Teve papel de relevo na independência da Sérvia, conquistada em 2006, e na adesão à NATO, em 2017. Antes de o país entrar para a Aliança Atlântica, sofreu um golpe de Estado que Djukanovic atribuiu a ingerência russa e sérvia, desmentida por ambos os países. Na sequência da guerra da Ucrânia, o Montenegro apoiou as sanções impostas pela UE.

O novo Presidente quer pôr fim à instabilidade política (só no ano passado caíram dois governos), combater a corrupção, melhorar a qualidade de vida e reforçar os laços quer à UE quer à Sérvia. “O povo enviou uma mensagem clara: quer mudanças e a nova elite política deve prestar mais atenção aos seus problemas e necessidades”, comentou o politólogo Milos Besic, da Universidade de Belgrado, citado pelo canal Al-Jazeera.

O salário mínimo aumentou para o dobro durante a passagem de Milatovic pela pasta da Economia, mas ainda é apenas de 450 euros. O país depende muito do turismo, vocação em muito devia à sua paisagem de montanhas e praias no mar Adriático.