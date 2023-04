Coligação de direita e extrema-direita vence eleição regional no norte de Itália

A coligação de partidos de direita e extrema-direita venceu esta segunda-feira as eleições na região italiana de Friuli-Venecia-Julia, no norte, com 64% dos votos, à frente da união do centro-esquerda, que teve 28%.

Com 80% dos votos contados, o governador cessante desta pequena região alpina, Massimiliano Fedriga, da Liga de Matteo Salvini, confirmou a sua reeleição, rapidamente celebrada pelo seu líder, pelo da Forza Itália, e pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

Apesar de a região de Friuli-Venecia-Julia ter apenas 1,1 milhões de eleitores, as atenções estavam focadas nestas eleições, por serem as primeiras desde que a nova líder oposicionista, Elly Schein, começou a dirigir o Partido Democrata, em 26 de fevereiro.

Apesar de a votação dos partidos de esquerda e centro ter sido de 28,7% de os sufrágios, foi, não obstante, superior aos 25% nas eleições gerais de setembro último.

Mas a participação foi de apenas 45%, menos do que os 48% de há cinco anos, mesmo com a extensão da votação de domingo até ao meio-dia de segunda.