Tornados nos Estados Unidos já mataram 26 pessoas. Há uma semana, um fenómeno muito parecido fez outras tantas vítimas

São já pelo menos 26 as vítimas mortais de uma série de fenómenos climáticos extremos que no último fim de semana arrasaram o sul e centro-norte dos Estados Unidos. Arkansas, Illinois, Alabama e Indiana são alguns dos estados mais afetados. A destruição material em algumas cidades, principalmente Little Rock e arredores, no Arkansas, está a ser descrita como “devastadora” pelas autoridades locais. Nas zonas mais afectadas vivem cerca de 85 milhões de pessoas.

Só no estado do Tennessee morreram nove pessoas, no Arkansas há notícias confirmadas de quatro mortos, um número igual foi registado no estado do Illinois, onde parte do Apollo Theatre ruiu pouco tempo antes do início de um concerto com várias bandas de metal. No Arkansas, a governadora, Sarah Huckabee Sanders, declarou estado de emergência e ativou 100 membros da Guarda Nacional para ajudar as autoridades locais a responder.

As quatro mortes no Arkansas aconteceram na pequena cidade Wynne, onde vivem cerca de 8.000 pessoas. Foi uma das zonas mais destruídas. A Associated Press, que tem repórteres nas zonas que sofreram o maior impacto do tornado, dá conta de telhados arrancados, algumas casas mais frágeis totalmente destruídas, árvores partidas, muitas janelas arrancadas e muitos objetos caseiros espalhados nas estradas: roupa, brinquedos, móveis, isolamento das paredes, loiça. Uma moradora, Ashley Macmillan, disse à agência de notícias que se tinha apertado com o marido, o filho e o cão da família numa pequena casa de banho, enquanto rezavam. “Dissemos adeus uns aos outros porque pensávamos que estávamos mortos”, descreveu. A queda de uma árvore danificou seriamente a casa, mas ninguém ficou ferido.