Finlândia: Centro-direita ultrapassa partido de Sanna Marin e ganha eleições

Em 2019 os resultados também foram renhidos. O Partido Social Democrata, ligados a Sanna Marin, ganhou na altura com 17,7% dos votos. Tratou-se da primeira vitória do partido de centro-esquerda em duas décadas . A extrema-direita ficou imediatamente a seguir, com 17,5% da confiança da população a ir para a extrema-direita, para o Partido dos Finlandeses (anteriormente conhecido por Verdadeiros Finlandeses). O terceiro lugar foi para o Partido da Coligação Nacional, que reuniu 17% dos votos.

As eleições legislativas definem a distribuição de 200 lugares no Parlamento finlandês. É esperado que o partido com melhores resultados seja convidado a formar governo, mas dada a divisão dos votos, será necessário que crie uma coligação. Segundo a emissora pública Yle , o partido que ganhar precisa de uma coligação com outros partidos que garanta a representação de pelo menos 101 assentos parlamentares para formar Governo. As negociações podem apresentar dificuldades.

A adesão às urnas foi elevada, com 71,9% dos eleitores que vivem na Finlândia a votarem, segundo as informações do ministério da Justiça.

Antes do final da contagem dos votos, Riika Purra, líder do Partido dos Finlandeses, mostrava-se satisfeita. “Ainda queremos ser o número um, mas mais sete assentos é um excelente resultado”, disse, citada pela Yle.

Estes resultados representam a perda do partido da atual primeira-ministra, Sanna Marin, que reuniu 19,9% dos votos (43 lugares no Parlamento). Ficou ainda atrás da extrema-direita, já que o Partido dos Finlandeses conseguiu 20% de apoio dos eleitores.

Com as urnas fechadas e 99,4% dos votos contados, os resultados preliminares das eleições na Finlândia mostram a vitória do Partido da Coligação Nacional, que conquista 20,8% dos votos, que representam 48 assentos parlamentares. A proximidade dos três principais partidos manteve os resultados incertos ao longo da contagem.

Partido de Sanna Marin perde liderança

Os Sociais Democratas ganham mais três lugares no Parlamento mas caem para a terceira maior força partidária no Parlamento, atrás do centro-direita e extrema-direita.

Quando Sanna Marin chegou ao poder em 2019, tornou-se a chefe de governo mais jovem do mundo, líder de uma coligação de cinco partidos – todos eles com mulheres na liderança. Tornou-se uma figura popular a nível internacional, que ganhou visibilidade com o apoio à Ucrânia e o processo de adesão da Finlândia à NATO. Em Maio do ano passado, o país anunciou a intenção de se juntar à Aliança Atlântica, que representou uma mudança significativa da política de neutralidade militar histórica da Finlândia. Recentemente, o Parlamento turco ratificou a adesão do país por unanimidade.

No entanto, a nível nacional Sanna Marin foi alvo de críticas pela sua política económica. O aumento do custo de vida era uma das preocupações dos eleitores. Segundo a Al Jazeera, a inflação subiu para 8,8% em fevereiro, impulsionada pelo crescimento das taxas de juro do crédito à habitação e das contas de aquecimento. Além disso, a dívida nacional aumentou durante a pandemia e após o início da guerra na Ucrânia, fixando-se em cerca de 144 mil milhões de euros no final de janeiro.

O foco na sua vida pessoal também levou a que tenha estado no centro de uma polémica que surgiu no verão, quando foi divulgado um vídeo em que surgia a dançar numa festa na companhia de amigos. Perante acusações de consumo de droga e pressão do escrutínio público, a governante realizou um teste de despistagem que deu negativo. Uma investigação realizada pelo chanceler da Justiça concluiu não existir “nenhuma razão para suspeitar de conduta ilegal ou negligência”.