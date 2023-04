Operação especial da PSP na noite de Lisboa faz seis detidos

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa esteve esta noite envolvido numa operação especial de prevenção numa das áreas de maior atividade noturna da capital e deteve seis pessoas, segundo disse ao Expresso uma fonte desta força policial. Uma delas foi detida por posse de arma, duas por posse de droga e três por condução sob efeito de álcool. Além da droga, foi apreendida também uma soqueira e gás pimenta.

De acordo com o comunicado enviado pela PSP às redações, a operação foi realizada no âmbito da lei das armas, e "visa detetar a posse ilegal de armas de forma a diminuir a incidência de crimes cometidos com o uso de armas, designadamente roubos, ofensas à integridade física, tráfico de estupefaciente, entre outros”.

Este tipo de operação, segundo a mesma fonte, não acontece todos os fins de semana, por isso são “operações especiais”, realizadas normalmente num local específico onde já tenham sido registados outros incidentes. Esta operação “foi conduzida nas imediações da discoteca Dock’s”, na zona de Alcântara, em Lisboa. A 21 de fevereiro, na mesma zona, um homem foi atingido na perna por uma arma de fogo.

Na operação estiveram envolvidos cerca de 150 polícias, de vários ramos da PSP, nomeadamente da Divisão territorial e de Trânsito com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico.