Pedro Sánchez foi a Pequim abrir caminho para Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron

A delegação oficial espanhola que visitou a China durante três dias, encabeçada pelo chefe de Governo, regressa a Madrid convicta de ter superado com êxito razoável a delicada missão assumida ao aceitar o convite do chefe de Estado chinês. Fontes diplomáticas que integraram a representação espanhola asseguram-no ao Expresso, ressalvando que Pedro Sánchez não tinha uma mensagem concreta da União Europeia para transmitir a Xi Jinping.

Na próxima semana é a vez de irem a Pequim a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Presidente francês, Emmanuel Macron. A essa visita seguir-se-á a do alto representante da União Europeia (UE) para as Relações Externas, o espanhol Josep Borrell. Sánchez foi o primeiro dirigente europeu a visitar a capital chinesa depois do encontro em Moscovo entre Xi e o Presidente russo, Vladimir Putin, sempre com a discussão sobre a guerra da Ucrânia em pano de fundo.