Papa Francisco está a recuperar e agradece votos de melhoras

O Vaticano anuncia que a saúde do pontífice está a “melhorar gradualmente”. Francisco “descansou bem durante a noite” e não deixou de trabalhar, mesmo no hospital. “O quadro clínico está a melhorar gradualmente e os tratamentos planeados prosseguem. Esta manhã, depois do pequeno-almoço, leu alguns jornais e voltou ao trabalho”, contou o porta-voz Matteo Bruni, num comunicado. Antes de almoçar, Francisco rezou e comungou numa pequena capela.

O Papa Francisco agradeceu esta quinta-feira aos muitos que lhe desejaram rápida recuperação, ao ser hospitalizado devido a uma infeção respiratória. “Estou comovido com as muitas mensagens recebidas nestas horas e expresso a todos a minha gratidão pela proximidade e oração”, escreveu na rede social Twitter o chefe da igreja católica.

Francisco foi internado para exames planeados, quarta-feira, e acabou por ficar no hospital Gemelli, tendo a sua agenda sido cancelada. O Papa, de 86 anos, sofreu uma pneumonia grave na juventude e teve de retirar parte de um pulmão. Nos últimos anos move-se com dificuldade, por vezes em cadeira de rodas ou com bengala, por ter dores num joelho. Sofre ainda de diverticulite, que causa inflamação do cólon, órgão de que lhe foi cirurgicamente extirpada parte em 2021.

No ano passado o Papa cancelou uma viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul por motivos médicos — viria a fazê-la em fevereiro último — e expressou cansaço após uma deslocação ao Canadá. Ainda assim, expressou recentemente o desejo de visitar a Rússia e a Ucrânia.

Embora garanta que não pensa renunciar ao cargo, tem uma carta assinada para esse efeito, a ser usada caso fique incapacitado. Os seus antecessores Paulo VI e Pio XII tiveram gestos semelhantes, mas, nos últimos séculos, só Bento XVI abandonou voluntariamente o trono de São Pedro. Antes dele o exemplo mais recente foi Gregório XII, em 1415, no quadro de um conflito interno na igreja, para evitar um cisma.