Nunca se soube tanto sobre a saúde de um Papa... e ainda assim é difícil prever o futuro próximo de Francisco

O Papa foi hospitalizado quarta-feira, depois de ter ido ao hospital Gemelli fazer controlos, uma vez que respirava mal há uns dias. Foi submetido a uma tomografia axial computorizada (TAC), que não acusou problemas, e outras provas também tiveram resultado satisfatório.

Não obstante, Francisco foi obrigado a pernoitar no hospital. Não é claro se foi por prudência ou por os médicos necessitarem de aprofundar o exame à sua condição. Com 21 anos, em 1957, o então Jorge Mario Bergoglio teve de sujeitar-se a uma operação depois de lhe terem sido detetados três quistos pulmonares. Foi-lhe extirpado o lóbulo superior do pulmão direito. Com os anos, isso impulsionou a “expansão” do que ficou dos pulmões, segundo explicação pública do próprio Papa.