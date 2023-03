Evangélicos são eleitorado decisivo em Espanha... e não é só a extrema-direita que os namora

Domingo é dia de adoração e credo no bairro madrileno de Usera. Pelos passeios da Avenida de Córdoba flui todo um mundo, da América Latina ao Sueste Asiático, num concentrado de fervor religioso entre dois templos antagónicos. De um lado da rua, a paróquia católica de Fuencisla, onde não mais de 100 fiéis ouvem, em respeitoso silêncio, o sermão tradicional do padre de toda a vida. Do outro lado, a nave industrial do Centro Evangélico Apostólico Cristo Vem reúne uma legião de incondicionais que parecem unidos pelo sonho Simón Bolívar, uma república hispano-americana sem fronteiras.

Equatorianos, porto-riquenhos, venezuelanos, peruanos, argentinos, colombianos, mexicanos e cubanos partilham a mesma devoção, cantam as mesmas estrofes, clamam pela mesma sorte. A pastora do imenso rebanho é Yadira Maestre, ultraconservadora de origem colombiana e língua afiada que bendiz os congregados como novos espanhóis e se despede deles desejando uma Semana Santa “gloriosa, onde saibamos que só tu, meu Jesus, deste o teu sangue, deste a tua vida, pela Humanidade”.