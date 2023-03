Príncipe Harry foi a Londres processar um tabloide, mas o pai não tem tempo para vê-lo

Desengane-se quem pensar que qualquer pai que não veja há meses um filho que vive no estrangeiro saltará de alegria ao ver abrir-se, de repente, um buraco de 48 horas na agenda, justamente quando o descendente vem à terra natal. Pelo menos se os dois forem membros da família real britânica.

Harry, duque de Sussex e filho mais novo de Carlos III, está em Londres pela primeira vez este ano. Mas o chefe de Estado não tem tempo para vê-lo, escreve o jornal “The Telegraph”, bem relacionado com o palácio de Buckingham, apesar de a visita de Estado a França que deveria ocupar-lhe esta segunda e terça-feira ter sido anulada.

O príncipe esteve num tribunal de Londres, onde é um de sete queixosos num processo de violação de privacidade contra o diário tabloide “Daily Mail”, e 73 arguidos (muitos profissionais do jornal), a quem acusa de escutas telefónicas e uso de dados pessoais de forma ilegal. A audiência durará quatro dias.

Nem Carlos III nem o seu primogénito e herdeiro ­— Guilherme, príncipe de Gales e irmão mais velho de Harry — estão na capital do Reino Unido nem pensam lá ir para ver Harry. “Ocupado”, foi a explicação lacónica do palácio. O rei, contudo, ganhou dois dias livres com o cancelamento da ida a França, a pedido do Governo anfitrião e tendo por motivo os protestos violentos que ali se vivem contra a subida da idade da reforma.

Já Guilherme, a mulher e os três filhos estão fora de Londres devido às férias da Páscoa. Para lá das agendas, a vontade de reunião familiar não será grande, depois das revelações de Harry num livro de memórias.

Presença na coroação ainda em dúvida

“The Telegraph” escreve que caso o rei tivesse mesmo ido a Paris, a presença de Harry em Londres poderia ter suplantado a visita de Estado na comunicação social. O príncipe — que tem outro caso em curso contra o Ministério do Interior por exigir que o Estado britânico pague a sua segurança sempre que estiver no Reino Unido, apesar de ter abandonado funções oficiais — esteve com guarda-costas na manhã de segunda-feira em tribunal para um caso de grande mediatismo em que outros demandantes são o músico Elton John ou a atriz Liz Hurley

Neste início de julgamento, a empresa Newspapers Associated, dona do “Daily Mail”, questionou a obtenção de provas pelos acusadores e pugna pela manutenção do anonimato dos acusados. Os queixosos alegam que a firma mandou colocar escutas nos seus telefones, automóveis e casas e acedeu às suas contas bancárias e dados clínicos, além de ter subornado polícias.

Não se sabe se Harry voltará daqui a pouco mais de um mês a Londres, quando Carlos for coroado na abadia de Westminster, a 6 de maio. O pai convidou-o, mas o príncipe ainda não confirmou. No dia da cerimónia faz 4 anos o seu filho mais velho, Archie Harrison. Harry e a mulher, a atriz americana Meghan Markle, têm uma filha de um ano, Lilibet Diana.