Humza Yousaf é o novo chefe dos independentistas escoceses. Candidato da continuidade após Nicola Sturgeon vai liderar o governo regional

Depois de Nicoal Sturgeon, caberá a Humza Yousaf chefiar o maior partido da Escócia e o respetivo governo regional. O até agora ministro da Saúde escocês venceu a eleição para líder do Partido Nacional Escocês (SNP) por 52%-48%, tendo batido na segunda volta a sua colega das Finanças, Kate Forbes, anunciou a secretária nacional do partido, Lorna Flynn, esta segunda-feira, num estádio em Edimburgo.

Primeiro chefe do SNP oriundo de uma minoria étnica (filho de pais eram imigrantes, ele paquistanês, ela queniana), Yousaf vem de uma família conheceu o racismo na juventude. Na escola primária era um de dois miúdos não brancos.

Aos 16 anos, o 11 de Setembro de 2011 fê-lo entrar na política. Deve ser investido chefe do Executivo regional na quarta-feira, pelo rei Carlos III, após confirmação parlamentar um dia antes.

Vencedor graças às segundas preferências

Com a participação de 70% dos militantes do SNP, Yousaf teve 24.446 dos votos de primeira preferência, 48% do total. Concorriam também Forbes (20.559 votos, 40%) e Ash Regan, ex-secretária regional da Segurança (5599 votos, 11%). Distribuídos por Yousaf e Forbes os votos de segunda preferência dos que tinham optado por Regan, o titular da Saúde saiu vencedor por 26.032 contra 23.890.

Yousaf, de 37 anos, é o mais experiente dos três em governação, tendo ocupado as pastas da Justiça e dos Transportes. Foi a escolha da maioria dos deputados do SNP nos parlamentos escocês e britânico. Posiciona-se no centro-esquerda, como a antecessora, mas promete governar à sua maneira. Uma das primeiras iniciativas que promete é uma cimeira contra a pobreza.

A demissionária Sturgeon não tardou a felicitar o vencedor e as derrotadas na rede social Twitter. “Presto homenagem a todos os três candidatos a líder do SNP, por terem estado à altura do desafio. Acima de tudo felicito Humza Yousaf e desejo-lhe o maior êxito. Será um extraordinário líder e primeiro-ministro e não poderia sentir mais orgulho em tê-lo como sucessor”, escreveu a ainda governante.