Edifícios destruídos, falha de energia, granizo do tamanho de bolas de golfe: número de vítimas do tornado no Mississippi volta a subir

Cornel Knight estava em casa de uns familiares, acompanhado pela mulher e pela filha de três anos quando o tornado atingiu Rolling Fork. “Estava tudo muito calmo [antes do tornado]”, descreveu à Associated Press. “O céu estava escuro, mas conseguíamos ver a direção em que se dirigia à medida que ia rebentando com as caixas de eletricidade.” Em casa de outros familiares, uma parede colapsou, deixando vários familiares encurralados.

O Hospital Comunitário Sharkey-Issaquena no lado oeste de Rolling Fork, no condado, foi danificado. A polícia local informou sobre fugas de gás e pessoas presas em pilhas de escombros, de acordo com o Vicksburg News.

Várias cidades rurais foram afetadas com o tornado. Milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e em várias zonas do Mississipi choveu granizo do tamanho de bolas de golfe. O tornado atingiu também o estado do Alabama.