Dirigente da oposição indiana destituído do Parlamento após condenação por difamação

Rahul Gandhi perdeu o mandato de deputado na Câmara Baixa do Parlamento. O dirigente da oposição indiana foi condenado pela justiça por difamar o primeiro-ministro Narendra Modi.

“Como consequência da sua condenação pelo tribunal [...], Rahul Gandhi está inabilitado para ser deputado a partir da data da sua condenação”, declarou num comunicado o secretário-geral da Câmara Baixa indiana, Utpal Kumar Singh. A decisão foi tomada um dia depois de Gandhi, do histórico do Partido do Congresso Indiano, ter sido condenado a dois anos de prisão por difamar Modi em 2019, quando disse que todos os ladrões tinham o apelido do primeiro-ministro.

O magnata dos diamantes Nirav Modi, acusado por fraude de 1506 milhões de euros ao Punjab National Bank (PNB), e o ex-responsável da Indian Premier League (IPL) de críquete Lalit Modi foram duas das pessoas referidas por Gandhi durante um comício político antes da eleição geral de 2019.

O documento parlamentar não indica o período pelo qual o líder da oposição ficará impedido de ocupar o seu assento. Apesar de o tribunal ter condenado Gandhi a dois anos de prisão, este permanecerá em liberdade sob caução para recorrer da sentença, segundo o jornal indiano “Indian Express”.

Herdeiro da dinastia Nerhu-Gandhi

A sentença levou a protestos de parlamentares do Congresso em Nova Deli, que denunciaram a sentença como manobra do Governo para desviar a atenção de outras questões controversas. O Governo de Modi é amplamente acusado de usar o sistema judicial para silenciar os seus críticos.

Nos últimos dias, o Parlamento foi palco de protestos de membros do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (BJP, de Modi), que bloquearam as duas câmaras para exigir desculpas pelos comentários supostamente depreciativos de Gandhi sobre a Índia no período que fazia parte do Reino Unido.

Rahul, herdeiro da dinastia política Nerhu-Gandhi, renunciou à presidência do Partido do Congresso em 2019, depois de perder de forma contundente as últimas eleições gerais para Modi. É alvo de dois outros processos por difamação.

A sua mãe é Sonia Gandhi, antiga líder do Partido do Congresso; o pai, Rajiv Gandhi, foi primeiro-ministro (1984-89); antes dele governou a a avó Indira Gandhi (1980-84), tendo ambos sido assassinados; Rahul é ainda bisneto de Jawaharlal Nehru, chefe do Governo entre 1950 e 1964.