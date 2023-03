Joe Biden prepara-se para endurecer política de imigração

As morgues em Eagle Pass, no estado do Texas, continuam sobrelotadas, dada a quantidade de mortes na fronteira sul com o México. O chefe do Departamento de Bombeiros da cidade, Manuel Melo, revela que desde o verão, altura em que conversou com o Expresso pela primeira vez, o “horror continua”, com cadáveres “empilhados em câmaras frigoríficas”, algumas ainda instaladas no exterior.

Dado o descontrolo da situação, a recolha de ADN permanece esporádica, pois a necessidade de enterrar os corpos é urgente. As cruzes feitas com tubos de PVC que marcam as sepulturas improvisadas nos cemitérios locais persistem como símbolo de uma dignidade ausente.