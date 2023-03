Coreia do Norte prepara-se para repelir "movimentações de preparação para a guerra"

As autoridades da Coreia do Norte disseram na madrugada desta segunda-feira que levaram a cabo testes de mísseis de cruzeiro lançados de submarinos dias após Kim Jong Un ter ordenado às suas tropas que estivessem prontas para repelir “movimentações de preparação para a guerra”, cita a Associated Press (AP).

Os testes que decorreram no domingo aconteceram antes de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem dado início a exercícios militares conjuntos de larga escala, que Pyongyang vê como um ensaio para uma invasão.

A agência noticiosa oficial coreana, a KCNA, revelou que os lançamentos de mísseis mostraram a vontade de a Coreia do Norte responder com “forças de poder esmagador” à intensificação das manobras militares dos “imperialistas dos Estados Unidos e das forças marionetas da Coreia do Sul”.

A KCNA afirmou que a Coreia do Norte pretende armar os mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares. Reportou que os mísseis voaram por mais de duas horas, desenhando padrões em forma de oito nas águas ao largo da costa oriental do país, alcançando alvos a 1500 quilómetros de distância.

Os mísseis foram disparados do navio 8.24 Yongung, reportou a KCNA, referindo-se a um submarino que a Coreia do Norte tem usado em todos os seus testes de lançamentos de mísseis balísticos conhecidos desde 2016.