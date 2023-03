China mantém governador do banco central e ministro das Finanças

A Assembleia Popular Nacional da China (APN), órgão legislativo máximo do país, decidiu este domingo prolongar o mandato de Yi Gang como governador do banco central e de Liu Kun na pasta das Finanças.

O presidente chinês Xi Jinping rompeu a tradição ao decidir manter nos cargos económicos mais importantes do país dois responsáveis que atingiram já a idade oficial de reforma, fixada nos 65 anos na China. A maior parte dos ministros também transitam para o Governo do novo primeiro-ministro Li Qiang.

Yi, de 65 anos, vai continuar no cargo, numa altura em que o país anunciou a criação de uma agência reguladora do setor financeiro chinês para "reforçar a vigilância" sobre a atividade.

“A opção pela continuidade desses cargos económicos fundamentais sugere que o foco de Pequim está na credibilidade e na estabilidade", disse Mattie Bekink, diretora da Economist Intelligence Corporate Network, citada pela Reuters.

A APN aprovou também a continuação de Liu Kun como ministro das Finanças e Wang Wentao como ministro de Comércio, quando o Governo chinês procura revitalizar a economia do país, cujo crescimento no ano passado foi apenas de 3%, num dos desempenhos mais fracos em décadas.

Zheng Shanjie, próximo do Presidente chinês, Xi Jinping, foi nomeado diretor da Comissão de Desenvolvimento e Reforma, órgão de planeamento económico máximo do país.

Os mais de 2.900 deputados da ANP designaram como vice-primeros-ministros Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing y Liu Guozhong.

Li Shangfu, Wang Xiaohong, Wu Zhenglong, Shen Yiqin e Qin Gang foram nomeados Conselheiros de Estado, responsáveis pelo desenvolvimento dos princípios e das políticas promovidas pelo Partido Comunista da China (PCC) no executivo.

Desta maneira, a ANP concluiu a remodelação do Governo, depois da eleição, no sábado, do novo primeiro-ministro, Li Qiang.

Xi, secretário-geral PCC, consolidou o poder, na sexta-feira, com a reeleição para um terceiro mandato presidencial de cinco anos, inédito entre os antecessores.