Arábia Saudita lança nova transportadora aérea nacional

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou formalmente este domingo a criação de uma nova companhia aérea nacional. Com o nome de Riyadh Air, será liderada por Tony Douglas, ex-presidente da Etihad Airways, sediada nos Emirados Árabes Unidos, segundo a agência noticiosa saudita.



A Riyadh Air terá sede na capital do reino, Riade, e até 2030 deverá voar para mais de 100 destinos, na Ásia, na África e na Europa.

O investimento é do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que prevê que a nova transportadora acrescente 20 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil milhões de euros) às receitas não petrolíferas do reino e crie 200 mil postos de trabalho diretos e indiretos em todo o mundo.

A nova companhia aérea nacional representa o mais recente investimento do fundo soberano saudita no sector da aviação, em conjunto com o novo aeroporto King Salman, cujo projeto foi anunciado em dezembro e prevê a construção de uma infraestrutura com seis pistas paralelas.