Erupção do Monte Merapi, na Indonésia, tapa o sol e cobre quilómetros com cinza

Pelo menos oito povoações situadas nas proximidades do vulcão do Monte Merapi, na ilha de Java, ficaram cobertas por cinzas brancas expelidas neste sábado.

A erupção do Monte Merapi, que libertou fumo e cinzas que cobriram os quilómetros ao redor, obrigaram as autoridades a parar as atividades turísticas e nas minas situadas nas encostas do vulcão mais ativo da Indonésia.

O vulcão situado na região de Yogyakarta entrou em atividade à meia-noite local (menos sete horas em Portugal continental) libertando colunas de cinzas quentes misturadas com rocha, lava e gás, que se espalharam por uma distância de sete quilómetros pelas encostas.