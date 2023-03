Tiroteio num templo Jeová em Hamburgo provoca pelo menos sete mortos

O tiroteio ocorreu na zona de Gross Borstel, num espaço religioso de Testemunhas de Jeová. De acordo com o jornal “Hamburger Morgenpost” , cerca de 30 pessoas ficaram feridas e a polícia de Hamburgo confirma sete vítimas mortais, uma das quais pode ser um dos autores do ataque.

Um tiroteio durante a noite desta quinta-feira na cidade alemã de Hamburgo provocou, pelo menos, sete mortos. A polícia refere que ainda “não existe informação fiável” sobre as motivações do ataque.

"Um grande número de forças de segurança está no local", acrescentou a polícia de Hamburgo na rede social Twitter, citada pela agência France-Presse (AFP).

As autoridades admitem que o ataque possa ter mais do que um autor envolvido no massacre. “Por volta das 21h (20h em Lisboa), um ou mais desconhecidos atiraram contra pessoas numa igreja”, referiu o gabinete federal da Proteção Civil.

De acordo com a comunicação social germânica, várias ambulâncias estão no local e a polícia garante que está em curso uma operação de larga escala para deter outros presumíveis atacantes que possam estar em fuga.