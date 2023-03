Quatro banqueiros acusados de ajudar a esconder milhões de Putin na Suíça

Um cidadão de nacionalidade suíça e três russos foram presentes a tribunal em Zurique esta quarta-feira por acusações de ajudarem a esconder milhões de dólares conectados com Putin.

Segundo o The Guardian, os arguidos ocupavam posições seniores na filial do banco russo Gazprombank na Suíça. Estão acusados de auxiliar Sergei Roldugin, um amigo próximo do Presidente russo conhecido por ser a “carteira de Putin”, a passar dezenas de milhões por contas suíças sem cumprir as devidas diligências, nomeadamente não fazendo o suficiente para determinar quem era o verdadeiro dono do dinheiro.

De acordo com a BBC, a lei suíça exige que os bancos rejeitem ou fechem contas se houver dúvidas quanto ao proprietário ou fonte do dinheiro. Mais, compete às instituições bancárias gerir “pessoas politicamente expostas” com enorme cuidado.

Uma pessoa com ligações a Putin, a transferir somas milionárias para a Suíça, após a anexação da Crimeia (e subsequentes sanções levantadas contra a Rússia) devia ter feito soar alarmes no banco. Contudo, alega a acusação, tal não aconteceu.

Os arguidos, que não foram identificados além das suas nacionalidades, negaram todas as acusações. Se condenados, os quatro banqueiros enfrentam no pior dos cenários uma pena de suspensa de até sete meses. Para tal, será contudo necessário provar que os fundos pertencem efetivamente a Putin.

De acordo com a acusação, Sergei Roldugin terá depositado 50 milhões de dólares em contas suíças entre 2014 e 2016, sem explicar adequadamente qual a origem do dinheiro. As duas contas no Gazprombank suíço estavam em seu nome.

O padrinho da filha mais velha de Putin é também suspeito de alegadamente ter planeado transferir mais de 10 milhões de dólares para contas no país através de uma complexa rede de empresas de fachada.

Sergei Roldugin é violoncelista e maestro, tendo dito no passado ao New York Times que não era nem empresário nem milionário. “Todas as provas apontam que Sergei Roldugin não é o verdadeiro dono dos fundos”, afirmou o procurador Jan Hoffman em tribunal.

“É sabido que… Putin oficialmente tem apenas um rendimento de 100 mil francos suíços e que não é rico, mas de facto tem imensos ativos que são geridos por pessoas que lhe são próximas. (…) Os ativos declarados não eram de forma alguma plausíveis como sendo ativos do próprio Roldugin”, argumenta a acusação.

O advogado de defesa, Bernhard Lötscher, contrariou estas afirmações. “As dúvidas sobre a identidade do verdadeiro dono não são suficientes do ponto de vista da lei criminal.”

A ligação de Sergei Roldugin como “carteira de Putin” foi revelada em 2016, durante as investigações aos Panama Papers, o enorme escândalo financeiro revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, do qual o Expresso faz parte.

Subsequentemente, a justiça suíça lançou a investigação que agora chega a tribunal. Desde então o Gazprombank encerrou a as suas operações na Suíça e Sergei Roldugin passou a integrar a lista de sancionados do país.

O Kremlin já rejeitou anteriormente as suspeitas da ligação entre Putin e Roldugin, considerando-as “Putinofobia”. O regime sublinha que as finanças do Presidente são de conhecimento público e os seus ativos são regularmente declarados aos eleitores russos.

Já Vladimir Putin reconheceu no passado a amizade com Sergei Roldugin, considerando-o um músico brilhante e um benfeitor. Segundo o líder russo, o seu dinheiro advém de uma participação minoritária numa empresa russa.

Para a Suíça, nota a BBC, este julgamento é visto como um teste aos esforços do país para combater a lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, têm sido feitos esforços significativos para criar legislação mais restritiva que limpe a imagem do país enquanto um paraíso fiscal onde até os mais brutais ditadores ou empresários mais corruptos conseguem branquear os seus capitais.