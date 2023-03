Presidente de Taiwan será recebida por dirigente do Congresso dos Estados Unidos

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, vai visitar os Estados Unidos, Será recebida na Califórnia pelo speaker da Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso. Kevin McCarthy encontra-se com Tsai em solo americano por sugestão da própria, visando evitar retaliação militar chinesa.

Citadas pelo jornal britânico “Financial Times”, fontes ligadas à organização do encontro disseram que Tsai e McCarthy acordaram reunir-se nos Estados Unidos devido às preocupações de Taipé com a segurança. O republicano da Califórnia expressara no verão passado a intenção de visitar Taiwan se fosse eleito speaker.

Em agosto, a visita a Taipé da antecessora de McCarthy, a democrata Nancy Pelosi, gerou fortes protestos do Governo chinês. Pequim considerou a viagem uma provocação e, posteriormente, fez exercícios militares em torno da ilha, numa escala sem precedentes.

Taiwan é das principais fontes de tensão entre Pequim e Washington. A China considera a ilha província sua, não uma entidade política soberana (embora esta funcione como tal, sob um sistema democrático) e ameaça usar a força para assumir o controlo do território.

Um alto funcionário de Taiwan citado pelo “Financial Times” informou que o Executivo de Tsai forneceu à equipa de McCarthy “informações sobre ações recentes do Partido Comunista Chinês e os tipos de ameaças que representam”. Acrescentou que a China “não está numa boa situação”. A representação diplomática de Taiwan em Washington não quis comentar.

O ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ressalvou nõa estar a par de planos de viagem, mas garantiu que a ilha não aceitará “provocações repetidas” de Pequim. “Os comunistas chineses usam qualquer razão para mandar tropas”, afirmou esta terça-feira. “Não diremos apenas ‘venham daí’, adotamos uma abordagem pacífica e racional”, prometeu, embora assegure que as forças armadas da ilha estão prontas a defender o seu território.

Pequim avisa, Casa Branca ignora

“Podem surgir políticas ainda mais irracionais do que no passado”, alertou a mesma fonte. “Se pudermos tentar coordenar-nos, os riscos podem ser contidos da melhor forma possível para todos os lados.”

Tsai vai visitar a Califórnia e Nova Iorque, no início de abril, num périplo que inclui deslocações à Guatemala e ao Belize. A taiwanesa também aceitou um convite para discursar na Biblioteca Reagan, no sul da Califórnia.

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington, disse que Pequim rejeita todas as formas de interação oficial entre os Estados Unidos e Taiwan. “Não importa se são os líderes de Taiwan que visitam os Estados Unidos ou os líderes dos Estados Unidos que visitam Taiwan. Isto pode causar danos graves na relação com a China”, avisou.

Na sua primeira conferência como ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang afirmou que a “questão de Taiwan” era “a primeira linha vermelha” nas relações bilaterais. Acusa os Estados Unidos de espicaçar tensões, de forma hipócrita, já que defende a soberania da Ucrânia, mas não a da China, que reclama Taiwan, e acusa Pequim de fornecer armas a Kiev, quando Washington fornece armamento a Taipé.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, não quis comentar a viagem. Alega que ainda não foi confirmada oficialmente. No verão passado, o Presidente Joe Biden não era favorável à visita de Pelosi a Taipé.