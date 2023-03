Homem tentou abrir porta de avião em pleno voo e esfaquear hospedeira com uma colher

Um cidadão norte-americano tentou abrir uma porta de emergência de um avião num voo doméstico entre Los Angeles e Boston e depois tentou esfaquear uma hospedeira no pescoço com uma colher metálica partida, alegaram na segunda-feira procuradores federais.

Francisco Severo Torres, de 33 anos, residente em Leominster, no Estado norte-americano de Massachusetts, foi derrubado e amarrado com a ajuda de passageiros e detido no domingo no Aeroporto Internacional de Logan, em Boston, quando o voo 2609 da companhia United Airlines aterrou, indicou o gabinete do Procurador-Geral dos Estados Unidos num comunicado.

O homem foi acusado de interferência e tentativa de interferência com os membros da tripulação do voo usando uma arma perigosa, segundo o comunicado. Foi detido para uma primeira aparição num tribunal federal na segunda-feira e aguarda a audiência, marcada para quinta-feira.

Faltavam cerca de 45 minutos para o avião aterrar na cidade de Boston quando a tripulação recebeu o alerta de que uma porta lateral da aeronave fora destrancada, indicou a acusação.

Uma assistente de bordo notou que o manípulo que tranca a porta tinha sido movido da posição de totalmente trancado cerca de um quarto em direção à posição de destrancado e que a alavanca do travão de emergência tinha sido movida para a posição de destrancada, de acordo com as autoridades.

A tripulação voltou então a trancar a porta e o dispositivo de segurança - uma medida de segurança básica, já que a porta de um avião não pode ser aberta durante o voo sob pena de despressurizar a cabine e matar passageiros e tripulantes.

Outra assistente de bordo afirmou ter visto Torres perto da porta e pensado que teria sido ele a mexer nela, pelo que a tripulação alertou o comandante de que aquele passageiro era uma ameaça e de que o avião deveria aterrar assim que possível, indicaram as autoridades.

Foi então, segundo a acusação, que Torres se levantou do seu lugar, se aproximou de duas assistentes de bordo que estavam de pé no corredor e usou a colher partida, atingindo uma delas três vezes no pescoço, mas não conseguiu causar ferimentos.

Os passageiros derrubaram Torres, que foi imobilizado com a ajuda da tripulação.

Segundo com um documento da acusação, Torres disse aos investigadores que foi à casa de banho do avião e partiu uma colher ao meio para fazer uma arma e que, em seguida, saiu e se dirigiu à copa, destrancou a segurança da porta e tentou abri-la sem êxito, com o objetivo de se atirar do avião, de acordo com o documento, admitindo saber que, se o fizesse, muitas pessoas morreriam.

Se considerado culpado das acusações, o cidadão norte-americano poderá ser condenado a prisão perpétua.