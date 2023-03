Após acusação de difamação, Fox está em rota de colisão com candidatos republicanos sobre direitos dos jornalistas

A cadeia televisiva Fox News está em uma inesperada rota de colisão com dois dos principais candidatos republicanos a obterem a nomeação pelo seu partido para serem candidatos presidenciais, quanto aos direitos dos jornalistas.

Ao defender-se de uma ação judicial, em que é acusada de difamação, relacionada com a forma como cobriu falsas alegações sobre as eleições presidenciais de 2020, a rede televisiva está a recorrer a uma decisão do Supremo Tribunal, com cerca de 60 anos, que dificulta o processamento de meios de informação.

O antigo presidente Donald Trump e o governador do Estado da Florida, Ron DeSantis, advogam que o Supremo revisite a norma, que é considerada o caso fundacional da legislação sobre difamação nos EUA.

"É irónico que a Fox esteja a recorrer a um caso estruturante, que foi concebido para ajudar os meios a serem vigilantes em democracia, e está sob ataque de DeSantis, Trump e outras figuras que têm sido incessantes nos ataques a jornalistas, que veem como inimigos", disse Jane Hall, um professor de comunicação na American University.

Várias provas têm sido reveladas dos dossiers judiciais, nas últimas semanas, que mostram a diferença entre o que a Fox transmitiu à sua audiência, sobre as falsas alegações de fraude nas eleições, e o que jornalistas e dirigentes da empresa dizem fora das câmaras.

"Sydney Powell está a mentir", disse o 'pivot' Tucker Carlson, da Fox News, em um texto dirigido a um produtor, referindo-se a um dos advogados defensores das queixas de Trump.

O próprio presidente da Fox Corporation, Rupert Murdoch, afirmou, em mensagem de correio eletrónico, algumas semanas depois das eleições presidenciais de 2020, sobre a transmissão de uma conferência de imprensa com Powell e Rudy Giuliani, outro advogado que promoveu mentiras sobre as eleições: "De facto, material louco. E prejudicial"."

Além das revelações sobre o funcionamento interno da Fox, o resultado pode ter implicações vastas para as organizações de comunicação social, em particular quanto à forma como estas e os tribunais vão ter de lidar com a lei que a Fox está a usar como escudo.

Na sua ação, através da qual processa a Fox em 1,6 mil milhões de dólares, o fabricante de máquinas de votação Dominion Voting Systems argumenta que a Fox emitiu repetidamente alegações de que a empresa teria ajudado a manipular a eleição contra Trump, apesar de muitos na organização televisiva manifestarem em privado que as alegações são falsas.