Estónia escolhe manter rumo europeu e de apoio à Ucrânia. Kaja Kallas deve continuar primeira-ministra após vencer as legislativas

Com 31,24% dos votos e 37 de 101 deputados, o Partido Reformista de Kaja Kallas venceu as eleições legislativas da Estónia, este domingo. A primeira-ministra liberal, no cargo há dois anos, deve continuar a chefiar o Executivo, necessitando para tal de formar uma coligação. Um possível candidato para tal é o Partido do Centro, que obteve 15,3% dos sufrágios e 16 assentos.

Kallas tem 45 anos e é a primeira mulher a liderar um Governo estónio. O seu país, antiga República soviética, tem-se destacado no apoio à Ucrânia face à invasão russa. Este representa hoje mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) estónio, constituindo o contributo mais importante de qualquer país em relação ao tamanho da sua economia.

Com independência restaurada em 1991, a Estónia assumiu um rumo claramente ocidental, integrado na União Europeia e na NATO. Tem 1,3 milhões de habitantes e cerca de metade da superfície de Portugal. O peso de Moscovo é tal que até o Partido do Centro, popular entre a minoria russófona da Estónia (25% da população) apoiou a política do Governo no conflito armado. Poderá ter afastado algum do seu eleitorado.

Um vizinho assustador

“Temos de investir na nossa segurança. O nosso vizinho agressivo não desapareceu nem vai desaparecer, pelo que temos de trabalhar com isso”, afirmou Kallas aos jornalistas, uma vez conhecidos os resultados. Além de continuar a receber refugiados ucranianos, é de prever que mantenha a aposta nas energias verdes e na digitalização.

A segunda maior força política é o Partido Conservador do Povo da Estónia (EKRE, extrema-direita), outrora aliado do Partido do Centro e hoje crítico do apoio à Ucrânia e do acolhimento aos que fogem da guerra. Teve 16% dos votos e ocupará 17 lugares no hemiciclo.