Casal condenado a quatro anos de prisão por roubo de 45 garrafas de vinho avaliadas em 1,6 milhões de euros

O Tribunal Provincial de Cáceres condenou a quatro anos de prisão duas pessoas pelo roubo de 45 garrafas de vinho do restaurante Atrio, naquela cidade espanhola da região da Estremadura, a 27 de outubro de 2021. Os juízes concluíram que o casal – o romeno-holandês Constantín Dumitru, de 49 anos, e a mexicana Priscila Guevara, de 28 – planeou o roubo durante, pelo menos, três anteriores visitas.

Enquanto a mulher distraía o empregado, o homem roubou a chave da adega, de onde levou 45 garrafas de vinho que “guardou numa mochila e em duas malas grandes”, indica a sentença do tribunal, citada pelo diário espanhol “El País”.

Até agora, nenhuma das garrafas foi recuperada e o casal terá de pagar uma indemnização de 753.454 euros – valor em que o vinho foi avaliado. Na carta, as garrafas tinham um valor total de 1,6 milhões de euros. O restaurante, dirigido pelo chef Toño Pérez, conta com três estrelas Michelin.

Priscila fez o check-in no hotel onde se localiza o restaurante com um passaporte suíço falsificado e com uma mochila vazia, depois de três visitas para “planear o ato”, nos dias 1 e 13 de junho e 12 de agosto. Na noite de 27 de outubro, Constantín chegou para jantar e ficou com a mulher “sem se registar”.

Já no quarto, Priscila fez repetidos pedidos de uma salada a um funcionário, que inicialmente recusou o pedido, mas acabou por aceitar e abandonar a receção, que ficou vazia durante 20 minutos.

Foi durante esse período que o homem roubou a chave, não conseguiu abrir a porta e a mulher continuou a distrair o empregado, pedindo uma sobremesa. Constantín acabou por conseguir a chave certa, abrindo a adega, de onde retirou as garrafas, regressando depois ao quarto. Ambos abandonaram o hotel já durante a madrugada, num Mercedes vermelho.

Nove meses após a fuga, em julho do ano passado, o casal foi preso enquanto atravessava a fronteira entre a Albânia e a Croácia. O julgamento decorreu na quarta-feira, após três dias de audiências, em que foram ouvidas 16 testemunhas e quatro peritos. Priscila foi condenada a quatro anos de prisão e Constantín, já com antecedentes, a quatro anos e seis meses.