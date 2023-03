Joe Biden fez uma operação em fevereiro removendo com sucesso um tumor de pele, revelou o médico da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi operado no passado dia 16 de fevereiro a uma lesão cutânea no peito que resultou em carcinoma e que foi concluída com sucesso, informou hoje a Casa Branca.

Segundo nota do médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, a intervenção ocorreu no dia em que Biden teve as credenciais médicas.

Na ocasião, a Casa Branca disse que o presidente gozava de "boa saúde" e estava "apto" para exercer as suas tarefas.

O comunicado desta sexta-feira explica que, naquele dia, no hospital militar Walter Reed, foi extraída uma “lesão de pele” no peito de Biden e que a biópsia feita do tecido excisado, "como esperado", continha células de carcinoma.

Todo o tecido afetado foi retirado "com sucesso", segundo o médico, que explicou que toda a área afetada foi tratada através de um método de secagem dos tecidos com alta frequência.

Segundo o médico, as lesões de carcinoma basocelular "não tendem a espalhar-se ou causar metástases", pois ocorrem em casos "mais graves" de cancro de pele, como melanoma ou carcinomas de pele escamosa.

No entanto, admitiu que esse tipo de lesão cancerígena pode crescer e gerar problemas que exigem uma intervenção mais completa do que a extração cirúrgica.

A zona que foi submetida à biopsia ficou "bem cicatrizada" segundo o médico, que adianta que os próximos exames vão incluir revisões dermatológicas.