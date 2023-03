Alex Murdaugh condenado a prisão perpétua por homicídio da mulher e de um dos filhos

O advogado norte-americano Alex Murdaugh foi considerado culpado pelo homicídio da mulher e de um dos filhos, tendo sido condenado a passar o resto da vida na prisão. A sentença, conhecida esta sexta-feira, dita que Alex Murdaugh está sujeito a penas de prisão perpétua consecutivas.

Os homicídios terão sido cometidos a 7 de junho de 2021. De acordo com o jornal The Washington Post, Alex Murdaugh falou duas vezes durante o julgamento. “Estou inocente”, referiu. “Nunca faria mal à minha esposa, Maggie, e nunca faria mal ao meu filho, Paw Paw [apelido com que se refere ao filho]."

Além de ter sido considerado culpado por estes homicídios, o advogado de 54 anos — cuja história inspirou uma série na Netflix — também foi condenado por duas acusações de posse de arma. Alex Murdaugh foi detido, em outubro de 2021, no estado da Carolina do Sul, por acusações de fraude após milhões de dólares terem desaparecido depois de um acordo que foi alcançado pela morte da sua empregada doméstica.

O advogado tinha garantido que só tinha chegado ao local do crime quando os familiares já tinham sido baleados. No entanto, um vídeo filmado pelo filho Paul, e publicado pouco antes no Snapchat, indica que Murdaugh estaria a mentir. No vídeo ouve-se a voz de Alex Murdaugh a chamar pelo cão.

“Ficaram expostas as mentiras do arguido sobre a coisa mais importante que ele podia ter dito às autoridades: ‘Quando é que foi a última vez que vi a minha mulher e o meu filho vivos?’ Porque raio é que um pai e marido inocente e razoável iria mentir sobre isto, e logo tão cedo? Ele não sabia que o vídeo existia”, disse o procurador Creighton Waters. A hipótese apresentada pela acusação é que Alex Murdaugh terá matado a mulher e o filho devido a problemas financeiros relacionados com a dependência de droga que tinha.

"Na tua própria alma tem de lidar com isso. Sei que tem de ver o Paul e a Maggie à noite enquanto tenta dormir", disse o juiz do Tribunal de Circuito, Clifton Newman. "Tenho a certeza de que eles o vêm visitar", acrescentou. No julgamento, foram ouvidas mais de 70 testemunhas.

A série da Netflix, chamada “As Mortes dos Murdaugh: Crimes Numa Família Sulista”, retrata o poder da família no estado da Carolina do Sul, especificamente como a mesma se movimentava numa rede de corrupção.