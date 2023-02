Elly Schlein ou a pequena grande revolução dos progressistas italianos

Os eleitores e simpatizantes do Partido Democrata italiano (PD, centro-esquerda) decidiram dar uma volta a esta formação política. Em primárias realizadas este domingo, escolheram a jovem Elly Schlein (37 anos) para secretária-geral. Afastam, assim, a velha guarda ex-comunista, católica e liberal.

“Fizemos uma pequena grande revolução e desta vez não nos viram chegar”, afirmou Schlein no final da contagem de votos. As projeções já lhe atribuíam 53,8%, contra os 46,2% do adversário Stefano Bonaccini (46,2%). Este tipo de eleição interna, único em Itália, contou com a participação de mais de um milhão de eleitores e simpatizantes do PD. São, na maioria, mulheres e jovens. E conseguiram um salto geracional na chefia dos progressistas do país.