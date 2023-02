Até os comunistas venezuelanos pedem ajuda ao movimento internacional para travar Maduro

Quarenta e cinco partidos comunistas, excluindo o português PCP, condenaram "os planos" do Governo de Nicolás Maduro "para assaltar e intervir" no Partido Comunista da Venezuela (PCV), divulgou este domingo o PCV.

Na declaração, divulgada pelo jornal do PCV, “Tribuna Popular”, os partidos comunistas subscritores "condenam veementemente os planos para assaltar, por meios fraudulentos, a direção política" do PCV, através de "uma intervenção administrativa ilegal (via Conselho Eleitoral Nacional) ou judicial (via Supremo Tribunal de Justiça)".

Tal "configura uma clara, indevida e abusiva ingerência na vida interna do PCV", refere a declaração, assinada pelos participantes, incluindo o PCV, no 22.º Encontro Internacional de Partidos Comunistas e de Trabalhadores, que decorreu em outubro em Havana, Cuba.

No passado dia 13, o bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da Venezuela dirigiu-se ao Movimento Comunista Internacional para denunciar a escalada de ataques da direção do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) contra a militância comunista venezuelana, lê-se no site do Partido Comunista Brasileiro.

O PCV tem denunciado, em sucessivas ocasiões, as ações do Governo contra o partido, como a desqualificação do seu candidato à repetição das eleições no estado de Barinas — onde nasceu o ex-Presidente Hugo Chávez — e que se realizaram em janeiro de 2022.

As eleições foram repetidas depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter apontado, um mês e meio antes, irregularidades ao ato eleitoral.

Na primeira tentativa para eleger um governador em Barinas, o PCV participou no ato eleitoral de forma normal, mas o seu candidato foi considerado inapto a participar na repetição das eleições.