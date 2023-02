Pelo menos 30 mortos em naugrágio ao largo de Itália

Pelo menos 30 pessoas morreram quando um barco com migrantes se afundou ao largo da costa da região italiana da Calábria, no sul do país, noticiou hoje a agência italiana Ansa.

Alguns dos corpos foram encontrados na praia e outros recolhidos do mar, mas as equipas de socorro continuavam as buscas para tentar detetar outros náufragos, segundo a Ansa.

O balanço provisório começou por ser de 12 mortos, mas rapidamente aumentou à medida que as equipas de socorro iam encontrando corpos dos migrantes, podendo ainda ser mais elevado.

Citando fontes portuárias não identificadas, a televisão italiana RAI disse que o navio transportava mais de 100 migrantes quando se deparou com problemas de madrugada.