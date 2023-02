Três mortos e mais de 200 feridos: terramoto com magnitude de 6,4 atinge a Turquia

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu esta segunda-feira o sul da Turquia, de acordo a BBC. Segundo o primeiro balanço, adiantado pela Bloomberg dá conta de pelo menos três mortos e 213 feridos.

A agência de desastres e emergências da Turquia, Afad, revelou que o sismo ocorreu às 20h04, horário local (17h04 em Portugal continental). O Afad, que localiza o epicentro do terremoto no bairro de Defne, na própria Antaquia, relatou também uma segunda réplica, de magnitude 5,8, com epicentro em Samandag.

As autoridades turcas alertaram a população para se manterem longe da costa na província de Hatay, devido ao risco de subida do nível de água em meio metro, após este novo abalo.

Testemunhas disseram à agência de notícias Reuters que houve mais danos em edifícios em Antaquia, região fortemente afetada pelo terramoto de 6 de fevereiro. O sismo de magnitude de 7,8 na escala de Richter fez 44 mil mortos e foi seguido de mais de seis mil réplicas sentidas desde então no sul da Turquia e Síria.

O governador da província de Haty, no sul da Turquia, afirmou haver pessoas presas sob os escombros de edifícios que ruíram e o vice-presidente do país disse haver pelo menos oito feridos, segundo a BBC. As autoridades turcas registaram mais de seis mil sismos desde 6 de fevereiro, mas aquele que se registou hoje foi. mais violento e terá sido sentido na Síria, Líbano e Egito.

Um jornalista da AFP relatou cenas de pânico em Antaquia - que já estava devastada pelo terremoto anterior - com os últimos tremores a levantar levantando nuvens de poeira na cidade. As paredes de edifícios gravemente danificados também se desmoronaram, relata a AFP, citada pela BBC, com várias pessoas aparentemente feridas e a pedir ajuda.

Desde o terramoto de 6 de fevereiro, praticamente nenhum dos edifícios de Antaquia está habitável, mas há equipas de trabalho de remoção de entulho que podem ter ficado retidas devido a desabamentos.

Além disso, muitos sobreviventes têm o hábito de se reunir em torno de fogueiras em frente a edifícios desmoronados para ajudar na identificação de corpos e podem estar em risco se um edifício sobrevivente vizinho tiver desabado.

"Foi terrível, janelas partidas caíram sobre nós. Todos deixaram as lojas em pânico. Com a escuridão ainda não dá para ver o que aconteceu", realçou Ugur Sahin, repórter do jornal BirGün, à Efe por telefone.

[notícia atualizada às 21h00]