Escócia conhece sucessor de Nicola Sturgeon a 27 de março

O Partido Nacional Escocês anunciará no dia 27 de março quem sucede a Nicola Sturgeon à frente desta formação política independentista e do governo regional. Os aspirantes ao cargo devem apresentar a candidatura até ao próximo dia 24 de fevereiro. Seguir-se-á cerca de um mês de debate e campanha interna e a votação decorre entre 13 e 27 de março.

Apesar de o período para avançar estar aberto, ainda não há candidatos oficiais, mas Humza Yousaf, ministro regional da Saúde, afirmou que está a “ponderar seriamente” essa hipótese. Pelo contrário, o vice-primeiro-ministro escocês John Swinney descarta entrar na corrida. A deputada Joanna Cherry (crítica de Sturgeon há muito) e o líder parlamentar na Câmara dos Comuns, Stephen Flynn, também se excluem.

O partido realizará ainda uma convenção especial para definir a estratégia para alcançar a secessão do Reino Unido. Estava marcada para 19 de março, mas terá de ser adiada para depois da eleição do novo líder. Sturgeon pretendia fazer das próximas legislativas britânicas um plebiscito: se mais de 50% dos escoceses votassem em partidos separatistas, defendeu, tal significaria a obrigação para o Governo de Londres de autorizar um referendo.

Recorde-se que o Supremo Tribunal do Reino Unido decretou que o Executivo escocês e o parlamento regional não têm competência para convocar tal consulta sem a permissão do Parlamento britânico. Foi assim que se realizou, em 2014, um referendo em que a independência foi rejeitada por 55% dos votantes.

Ciclo eleitoral em preparação

Agora, caberá ao novo chefe decidir o sumo. “Seria errado um líder recém-eleito ficar amarrado a uma decisão crucial sobre como cumprir a democracia na Escócia face à contínua intransigência de Westminster”, afirmou Lorna Finn, dirigente do SNP, esta sexta-feira.

Além de Yousaf, a imprensa britânica refere como putativos candidatos Kate Forbes, ministra regional das Finanças; Angus Robertson, que chefiou a bancada do SNP na Câmara dos Comuns; e Keith Brown, que tem a pasta da Justiça.

O vencedor da eleição interna deve, ainda, preparar o partido para as eleições legislativas britânicas de 2024 e as regionais de 2026. As sondagens mostram o SNP a perder apoios para o Partido Trabalhista.