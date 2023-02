Primeira-ministra da Escócia demite-se

Nicola Sturgeon vai abandonar a chefia do Governo regional da Escócia e do Partido Nacional Escocês (SNP). A decisão inesperada será anunciada em conferência de imprensa esta quarta-feira às 11 (hora local, a mesma de Portugal Continental), em Edimburgo. Para já, a única explicação, dada por fonte do SNP citada por vários jornais britânicos, é que a política “se fartou”.

A saída de Sturgeon, no cargo desde 2014, acontece após reveses como a troca de líder parlamentar na Câmara dos Comuns, uma decisão desfavorável do Supremo Tribunal britânico sobre o poder do governo regional para convocar um referendo sobre a independência e a polémica gerada pelo caso de um violador transgénero condenado a cumprir pena numa prisão de mulheres.

Nascida em 1970 em Irvine, perto de Glasgow, Sturgeon é formada em Direito. Entrou para a política escocesa como deputada regional, em 1999. Integrou o governo autónomo de Alex Salmond, então líder do SNP, tendo ocupado as pastas da Saúde e Bem-Estar (2008-12) e Infraestruturas, Investimento e Cidades (2012-14, período em que foi também vice-primeira-ministra da Escócia).

Zangada com o antecessor

Quando os escoceses rejeitaram a independência no referendo de 2014, Salmond demitiu-se e Sturgeon era a sucessora natural. Foi a primeira mulher a chefiar o governo de um dos países constituintes do Reino Unido. Veio a vencer eleições em 2016 e 2021.

Salmond, entretanto, saiu do SNP em desavença com Sturgeon e fundou o partido Alba, também independentista. Em causa esteve um processo por abuso sexual, de que o ex-primeiro-ministro escocês viria a ser absolvido, e no qual acredita ter havido mão da sucessora para prejudicá-lo.

Há menos de um mês, Sturgeon afirmara à BBC que a sua saída “não estava nada perto”. Empenhada em conseguir uma segunda consulta popular de autodeterminação, argumentava que a saída do Reino Unido da União Europeia — decidida num referendo, em 2016, por 52%-48%, mas em que 62% dos escoceses votaram pela permanência — era uma alteração de monta que justificava voltar ap perguntar-lhes se queriam continuar ligados a Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.

Em busca do plebiscito

No entanto, uma decisão recente do Supremo Tribunal britânico decretou que Edimburgo só pode convocar referendos com autorização do Governo do Reino Unido. Ora, os primeiros-ministros britânicos desde a saída da UE, todos conservadores (Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e o atual, Rishi Sunak) são todos contra nova votação.

Sturgeon sai do cargo sem eleições nacionais nem regionais marcadas para breve. As legislativas britânicas devem acontecer no final de 2024 e as regionais escocesas em maio de 2026. Nas últimas sondagens o SNP surge com 44 a 46% das intenções de voto, bem frente de trabalhistas (26-27%), conservadores (17%), liberais (7%) e verdes (2%).

Quando o Supremo lhe travou a intenção de convocar novo referendo, Sturgeon afirmou que a decisão do painel de cinco juízes significava que o Reino Unido deixara de ser uma união voluntária de nações, já que a Escócia não podia decidir ficar ou sair.

Recusando-se a ir “de mão estendida” pedir permissão a Sunak, avisou: “Quanto mais desprezo o regime de Westminster mostrar pela democracia escocesa, mais certo é a Escócia votar ‘sim’ na hora da escolha”. Decidiu testar a posição do eleitorado escocês sobre a independência nas próximas eleições.

Se mais de 50% preferissem partidos nacionalistas, argumentou então, teriam de ser ouvidos. Além do SNP, as forças independentistas são os Verdes escoceses e o Alba.

Controvérsia com lei trans

A luta mais recente de Sturgeon foi, porém, a favor de uma lei para facilitar o processo de mudança de género a partir dos 16 anos na Escócia. O primeiro-ministro britânico decidiu vetá-la, alegando ser necessário “garantir a segurança de mulheres e crianças”.

O Governo britânico anunciou que iria invocar pela primeira vez o artigo 35.º da Lei da Autonomia escocesa de 1998 para “vetar” a Lei de Reforma do Reconhecimento do Género. Segundo o ministro para a Escócia, Alistair Jack, a legislação escocesa poderia criar dois sistemas de reconhecimento de género diferentes dentro do Reino Unido.

A lei reduzia a idade mínima em que uma pessoa pode requerer um certificado de reconhecimento de género de 18 para 16 anos e a eliminação da necessidade de diagnóstico médico e provas de ter vivido durante dois anos no género adquirido. Jack enumerou como riscos o impacto no funcionamento de clubes, associações e escolas unissexo, e questões como a igualdade de remuneração.

Sturgeon considerou a decisão de Londres um “ataque frontal” à autonomia do Parlamento escocês e prometeu recorrer em tribunal. O caso de uma mulher trans condenada por violação quando tinha identidade masculina e colocada numa prisão de mulheres fragilizou a posição da primeira-ministra escocesa junto da opinião pública.