Demissão de Nicola Sturgeon abre corrida a sete pela chefia do Governo escocês

A demissão da primeira-ministra da Escócia abriu, esta quarta-feira, uma corrida à chefia do executivo autónomo e do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês), maior força política escocesa e ponta de lança do independentismo.

Embora Nicola Sturgeon não tenha falado de candidatos e tenha prometido não se envolver na escolha do sucessor, sublinhou que o nacionalismo está “cheio de gente talentosa”. A imprensa britânica já refere possíveis candidatos.

O primeiro nome da lista é John Swinney, atual vice de Sturgon, considerado um dos seus colaboradores mais próximos. Em anos de experiência no Governo e no SNP só a própria demissionária o supera.

Swinney foi líder interino do partido no início deste século, após a primeira renúncia de Alex Salmond (antecessor de Sturgeon), embora a sua trajetória tenha sido turbulenta. Deixou o cargo porque o líder histórico regressou.

Um segundo concorrente é Angus Robertson, veterano da “era Salmond” que foi líder parlamentar do SNP na Câmara dos Comuns entre 2007 e 2017. O partido chegou a ter 56 dos 59 lugares que correspondem à Escócia, um êxito eleitoral sem precedentes para o nacionalismo. Em contrapartida, é impopular na ala esquerda do partido devido ao seu apoio à NATO.

O terceiro nome é Kate Forbes, de 32 anos, ministra regional das Finanças, atualmente em licença de maternidade. É vista como “sangue novo” para o nacionalismoe, caso vença, torna-se a a líder mais jovem de história do partido. No entanto, a sua assumida religiosidade choca com algumas das políticas progressistas do SNP sobre os direitos dos homossexuais e transgénero.

Humza Yousaf é o quarto da lista. Responsável pela pasta da Saúde no executivo regional, está longe do pico de popularidade devido à crise que afeta o serviço nacional de saúde do Reino Unido. Ainda assim, conta como trunfo poder encarnar uma Escócia inclusiva: é líder proeminente da comunidade muçulmana e defensor de outras minorias étnicas.

Neil Grey é outro putativo candidato à liderança do SNP. Embora tenha apenas dois anos de experiência como deputado no parlamento regional de Holyrood, esteve antes na Câmara dos Comuns, em Westminster (Londres). No último ano, ganhou peso no executivo como líder do programa de refugiados da guerra na Ucrânia.

A lista inclui ainda Stephen Flynn, que substituiu Ian Blackford como líder parlamentar do SNP em Londres, no que foi interpretado como mudança geracional. Flynn apoiou Sturgeon na intenção de fazer das eleições legislativas britânicas, marcadas para 2024, um “referendo de facto” à independência. No entanto, a maioria dos escoceses rejeita tal abordagem.

Mairi Mcallan é o último nome da lista de candidatos aventados pela imprensa britânica. Trabalhou em estreita colaboração com Sturgeon como consultora especial para o Ambiente, Biodiversidade e Reforma Agrária e, desde 2021, tem-se destacado como deputada regional. A sua juventude (tem 30 anos) é encarada como desvantagem, mas é alguém que terá algo a dizer no futuro do SNP.