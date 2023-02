Direita italiana ganha eleições regionais na Lombardia e no Lazio - sondagem

A coligação de direita que governa Itália, liderada pelo partido Irmãos de Itália da primeira-ministra Giorgia Meloni, venceu confortavelmente as eleições regionais no Lazio (centro) e na Lombardia (norte), segundo sondagens à boca das urnas.

A aliança conservadora - formada pelo Irmãos de Itália (extrema-direita), a Liga de Matteo Salvini e a Força Itália de Silvio Berlusconi - permanecerá no poder na Lombardia, devendo obter entre 49,5% e 53,5% dos votos, segundo a televisão pública RAI.

A direita também conquistou a região do Lazio, onde a esquerda governava desde 2013, graças à vitória do seu candidato Francesco Rocca, ex-presidente da Cruz Vermelha Italiana, que deverá ter entre 50,5% e 54,5% dos votos.

Quase 13 milhões de italianos foram chamados às urnas para eleger os governos das duas regiões mais importantes do país: o Lazio, por sediar a capital nacional, Roma, e a Lombardia, verdadeiro motor económico e industrial da Itália.

As eleições também representam um teste à popularidade da coligação de Governo de direita, quase quatro meses após ter chegado ao poder, em 22 de outubro, nas eleições gerais de 25 de setembro do ano passado.

Nestas eleições regionais, a direita concorreu unida, à volta dos mesmos candidatos, enquanto o centro-esquerda -- que integra o Partido Democrático (PD, progressista), o Movimento Cinco Estrelas (M5S, populista) e o Terzo Polo (centro) - não chegou a um acordo sobre candidatos em ambas as regiões.

Na Lombardia, o presidente em exercício Attilio Fontana, de direita, venceu a candidata do PD e do M5S, o ex-vereador de Milão Pierfrancesco Majorino (33-37%) e a candidata do Terzo Polo, Letizia Moratti (9,5-13,5% ), segundo as mesmas sondagens.

No Lazio, o candidato da coligação de direita, Francesco Rocca, deverá ficar muito à frente do candidato do PD, Alessio D'Amato (30-34%) e da candidata do M5S, Donatella Bianchi (10,5-14,5%).

As eleições regionais tiveram uma forte abstenção: no Lazio, dos cinco milhões de eleitores, apenas 41,84% compareceram para votar, em comparação com 69,97% que o fizeram nas eleições de 2018; na Lombardia, com quase oito milhões de pessoas com direito a voto, apenas 41,64% foram às urnas, comparando com 71,90% há cinco anos.