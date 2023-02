Presidente do Irão em visita de três dias à China para reforçar relações bilaterais

Foi este domingo divulgada a informação sobre a viagem oficial de três dias do Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, à China. De acordo com fontes oficiais de Teerão, este encontro entre o líder do Irão e Xi Jinping tem como objetivo reforçar relações com o principal parceiro comercial do país.

Segundo a agência noticiosa oficial iraniana Irna, a visita de Ebrahim Raisi, que deixará Teerão na segunda-feira à noite com destino a Pequim, realiza-se a convite do homólogo chinês, Xi Jinping. A ABC News avança que o anúncio foi feito pela Ministra dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying.

Os dois Presidentes encontraram-se pela primeira vez em setembro de 2022, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, organizada em Samarcanda, no Uzbequistão. Na altura, o Presidente iraniano apelou para o reforço das relações económicas com Pequim, designadamente nos domínios do petróleo, energia, agricultura, comércio e investimento.

Agora, esta visita servirá para as delegações de Xi Jinping e Ebrahim Raisi assinarem documentos de cooperação, mas também para se encontrarem com empresários chineses e iranianos e expatriados do Irão na China, de acordo com fontes da Irna. A tentativa de aliança entre os dois países surge também para enfrentar os mercados do Ocidente, mais concretamente, dos Estados Unidos da América - com quem ambos têm uma relação de tensão.

Em março de 2021, o Irão assinou um acordo de cooperação estratégica e comercial de 25 anos com a China, uma "amiga dos tempos de provação", após anos de discussões. Segundo reporta a Irna, com base nas estatísticas oficiais, a China é o maior parceiro comercial do Irão.

Em 2022, nos primeiros dez meses do ano iraniano, que começa em março, as exportações iranianas para a China atingiram 12.600 milhões de dólares (11.770 milhões de euros) e as importações de 12.700 milhões de dólares (11.870 milhões de euros).

Pequim é também um dos principais intervenientes no diálogo multilateral que visa relançar o acordo de 2015 entre o Irão e seis grandes potências – China, Rússia, Estados Unidos da América, França, Alemanha e Reino Unido –, e a União Europeia, a fim de conter o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais.

Esta visita ocorre semanas depois do número de mortes no Irão, na sequência da morte da jovem Mahsa Amini por ter violado o código de vestuário do país, ter ultrapassado as 500. De acordo com a HRANA, uma organização de defesa dos direitos humanos, estão ainda detidas cerca de 20 mil pessoas, das quais 110 correm o risco de sentenças de morte sob a lei islâmica.