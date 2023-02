Canadá e Estados Unidos abatem um objeto que sobrevoava o Yukon a grande altitude

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau anunciou, este sábado, que as forças armadas abateram um objeto voador não identificado a grande altitude, no norte do Canadá, repetindo uma ação semelhante àquela que foi realizada pelos Estados Unidos da América (EUA) na sexta-feira.

"Ordenei o abate de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo do Canadá. O NORAD [Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano] abateu o objeto no espaço aéreo do Yukon, a Força Aérea do Canadá e dos EUA juntaram-se, e um F-22 norte-americano disparou com sucesso contra o objeto", escreveu o governante canadiano na rede social Twitter.

O objeto voador não identificado é o terceiro a violar o espaço aéreo da América do Norte nas últimas duas semanas.

Numa segunda mensagem, citada pela agência de notícias Associated Press, Trudeau acrescentou: "Falei com o Presidente [dos Estados Unidos] Biden esta tarde. As forças armadas canadianas vão agora recolher e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao NORAD por vigiar a América do Norte".

Um alegado balão-espião chinês passou quase uma semana a sobrevoar o espaço aéreo norte-americano e canadiano antes ser abatido por aviões norte-americanos, na semana passada. A China negou que o balão tenha sido usado para fins de espionagem, dizendo que era um dispositivo meteorológico que se extraviou.

Os militares norte-americanos abateram um segundo objeto no espaço aéreo do Alasca na sexta-feira, mas as autoridades não deram detalhes sobre o tipo de objeto voador abatido.