Alemanha desiste de tentar recuperar corpos de soldados da Primeira Guerra Mundial

O governo alemão decidiu que não vai retirar os restos mortais de mais de 200 soldados alemães que pereceram num túnel no nordeste da França durante a Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, o local será declarado como um memorial de guerra e ficará sob proteção do Estado.

“Os esforços de resgate para alcançar os restos mortais, realizados em 2021 e 2022, mostraram-se muito difíceis”, disse uma porta-voz da divisão de túmulos de guerra da Alemanha à CNN Internacional, acrescentando que houve “várias tentativas” de abrir o túnel “muito profundo e muito longo”, que está localizado numa reserva natural com “solo arenoso ainda contaminado com munições”. As equipas franco-alemãs conseguiram escavar cerca de 64 metros, mas ainda assim não encontraram nada.

Muitas batalhas ocorreram entre os franceses e os alemães no local. Mas, a 4 de maio de 1917, durante uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial, um ataque do exército francês fez com que alguns militares alemães fugissem para dentro do túnel, onde as munições armazenadas explodiram.

Os soldados criaram uma espécie de muro para se tentarem proteger dos fumos tóxicos até que pudessem ser resgatados, relata a “CNN”, mas um forte bombardeamento impediu que a ajuda chegasse ao local. A entrada do túnel acabou por desabar e apenas três soldados, de um total de mais de 200, ficaram a salvo. Os outros sufocaram, morreram de sede ou mataram-se.

Ao longo dos anos, houve inúmeras tentativas – inclusive ilegais – de encontrar a entrada do túnel. Em maio de 2022, mais de 100 anos depois dos eventos, as equipas franco-alemãs conseguiram confirmar a localização do túnel, mas não tiveram sucesso nas tentativas de encontrar os corpos.

Ao designar o local como um memorial, as autoridades alemãs e francesas esperam dignificar e protegê-lo. É necessário ainda serem cumpridos alguns requisitos legais, mas os responsáveis esperam que o memorial possa ser inaugurado em 2024.